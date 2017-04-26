Депутат Милли Меджлиса встретился с генсеком ПА ОБСЕ - ФОТО

Депутат Милли Меджлиса, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев посетил международный секретариат организации в Копенгагене и встретился с генсеком Роберто Монтеллой.

Как сообщает 1news.az, на встрече была обсуждена деятельность ПА ОБСЕ, повестка дня 26-го заседания, которое предполагается провести 5-9 июля в Минске.

Следует отметить, что 24 апреля А.Гулиев принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ, где довел до сведения членов структуры вопросы, имеющие для Азербайджана важное значение.

Парламентская ассамблея ОБСЕ - межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Международный секретариат оказывает поддержку деятельности председателя и руководства Ассамблеи и организует все заседания, миссии по наблюдению за выборами и дипломатические визиты.

Эльшан Рустамов, Г.Р.