Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента АР Новруз Мамедов вновь поднял тему обвинений в свой адрес во владении недвижимостью в Нью-Йорке.

В своем Твиттере он вновь обратился к американскому политику Скотту Дворкину, который в марте обвинил Новруза Мамедова в том, что он приобрел два многоэтажных дома в Нью-Йорке. Недвижимость, как сообщал Дворкин, принадлежит Дональду Трампу.

«Прошла вторая неделя моих ожиданий. Но вы снова предпочитаете молчать. По всей видимости, распространение лжи и клеветы – ваше ежедневное занятие. Такие как вы, похоже, любят подобные интриги – пытаетесь создать общественное мнение за счет того, что атакуете конкретного человека и пишите о нем все, что угодно», - говорится в статусе Новруза Мамедова от 26 апреля.

«[Бывший заместитель помощника госсекретаря США и экс-посол США в Баку в середине 1990-х Ричард] Козларич был также несказанно рад прочесть вашу ложь», - предположил Новруз Мамедов.

«Учитывая ваши проблемы с президентом Трампом, я полагаю, вы находите консолидацию, придумывая истории о людях, которых вы вообще не знаете», - добавил он.

Твиттер:

https://twitter.com/NovruzMammadov/status/857149034125021184

В своем предыдущем статусе на тему обвинений со стороны Скотта Дворкина Новруз Мамедов бросил вызов американскому политику: он предложил подарить Дворкину полностью одно из двух зданий в случае, если тот сможет доказать свое предположение. В противном случае Новруз Мамедов требовал извинений.

Тем временем в рамках обсуждений в Твиттере скандального заявления Скотта Дворкина блогер Эмиль Санамян написал, что, возможно, произошло недоразумение, и речь идет о другом человеке – полном тезке Новруза Мамедова из России.

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Елена Остапенко, Э.Т.