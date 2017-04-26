USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Политика

Новруз Мамедов настаивает на получении ответа по обвинениям во владении недвижимостью в США 26.04.2017 15:02

Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента АР Новруз Мамедов вновь поднял тему обвинений в свой адрес во владении недвижимостью в Нью-Йорке.

В своем Твиттере он вновь обратился к американскому политику Скотту Дворкину, который в марте обвинил Новруза Мамедова в том, что он приобрел два многоэтажных дома в Нью-Йорке. Недвижимость, как сообщал Дворкин, принадлежит Дональду Трампу.

«Прошла вторая неделя моих ожиданий. Но вы снова предпочитаете молчать. По всей видимости, распространение лжи и клеветы – ваше ежедневное занятие. Такие как вы, похоже, любят подобные интриги – пытаетесь создать общественное мнение за счет того, что атакуете конкретного человека и пишите о нем все, что угодно», - говорится в статусе Новруза Мамедова от 26 апреля.

«[Бывший заместитель помощника госсекретаря США и экс-посол США в Баку в середине 1990-х Ричард] Козларич был также несказанно рад прочесть вашу ложь», - предположил Новруз Мамедов. 

«Учитывая ваши проблемы с президентом Трампом, я полагаю, вы находите консолидацию, придумывая истории о людях, которых вы вообще не знаете», - добавил он. 

Твиттер:

https://twitter.com/NovruzMammadov/status/857149034125021184

В своем предыдущем статусе на тему обвинений со стороны Скотта Дворкина Новруз Мамедов бросил вызов американскому политику: он предложил подарить Дворкину полностью одно из двух зданий в случае, если тот сможет доказать свое предположение. В противном случае Новруз Мамедов требовал извинений.

Тем временем в рамках обсуждений в Твиттере скандального заявления Скотта Дворкина блогер Эмиль Санамян написал, что, возможно, произошло недоразумение, и речь идет о другом человеке – полном тезке Новруза Мамедова из России.

Читайте по теме:

Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США

Елена Остапенко, Э.Т.

80количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян показала целлюлит на ягодицах - ФОТОВ сети появились снимки со свадьбы Илькина Гасани – ФОТО – ВИДЕОЖенщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуДжулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «Эль классико» - ФОТО – ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале – ФОТО – ВИДЕОМария Захарова: «Сердцем я с армянским народом…»Постоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОЧемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер: «Я гей и горжусь этим!»В Баку возник пожар в ряде домовНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля15:08 Теймур Раджабов: «Хочу побороться за мировую шахматную корону»15:02 Новруз Мамедов настаивает на получении ответа по обвинениям во владении недвижимостью в США14:53 27 апреля в Баку и на Абшероне без осадков, до +2014:44 Названа дата встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху14:35 Златан Ибрагимович будет прооперирован сегодня в Питтсбурге14:27 Дино Ндлову: «Для меня это особые ощущения, так как я впервые выигрываю золотые медали чемпионата»14:19 Рамин Гулузаде: «Азербайджан будет получать прибыль от транзита грузов»14:09 Звезды «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории сериалов – ФОТО14:03 Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана находится с визитом в Хорватии13:55 Юбилей без повода для гордости13:48 Командующий силами жандармерии Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО13:23 Анна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТО13:16 В США объявлен сезон смертных казней из-за истекающего срока годности смертельной инъекции13:08 Ученые создали искуcственную матку для спасения недоношенных детей – ФОТО – ВИДЕО12:56 Мария Шарапова возвращается в большой теннис после 15-ти месяцев дисквалификации