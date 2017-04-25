25 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены поправки в закон «О государственной службе».

Как сообщает 1news.az, согласно поправкам, в управленческой системе Азербайджана создаются новые структуры, в том числе административные и вспомогательные должности.

В список новых административных должностей входят должность руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность Президента Азербайджана, должность руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность Первого вице-президента АР, должности советников в органе, непосредственно обеспечивающем деятельность главы азербайджанского государства.

В список вспомогательных должностей входят должности заместителя руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность Президента Азербайджана, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность Первого вице-президента АР, а также помощника Первого вице-президента Азербайджана.

Законопроект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.