Внесены изменения в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщил на сегодняшнем заседании спикер парламента Огтай Асадов, из повестки исключен 17-й вопрос (законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс АР) и включено рассмотрение вопроса о назначении Азиза Сеидова судьей Верховного суда.

Следует отметить, что на заседании будет рассмотрено 36 вопросов.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.