МИД России последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности, заявили в МИД РФ относительно взятого армянами в заложники гражданина РФ, азербайджанца Дильгама Аскерова.

«Надо, прежде всего, прекратить пропагандистскую шумиху вокруг его дела. Она серьезно мешает нашим усилиям облегчить по гуманитарным основаниям участь этого российского гражданина», - сказал замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

В заявлении Кожина, размещенном на сайте министерства, отмечается, что зона нагорно-карабахского конфликта относится к категории мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться.

Такая рекомендация размещена и на консульском портале МИД РФ, сказал дипломат, выразив негативное отношение к криминализации мирных посещений этой территории журналистами или частными гражданами.

«Что касается конкретно Дильгама Аскерова, то приходится констатировать, что он (как позже и Александр Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России», - заявил Кожин и добавил, что после выезда российских граждан за рубеж власти РФ не могут контролировать их перемещения.

Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева – к 22 годам лишения свободы.

По данным Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан от 24 апреля, у обоих заложников есть проблемы со здоровьем.

Представитель МИД России Артем Кожин, однако, говорит о том, что для российской стороны в этой истории есть «белые пятна»: «Так, нам неизвестно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт, что после задержания Дильгама Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей».

«Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Дильгама Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую «линию соприкосновения»?» – добавил он.

По данным Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта без вести пропали 3868 граждан Азербайджана.

Елена Остапенко