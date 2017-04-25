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Политика

МИД Армении видит необходимость в новой встрече по Карабаху 25.04.2017 12:16

Глава армянского МИД Эдвард Налбандян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что есть общее понимание необходимости в новой встрече с главами МИД России и Азербайджана.

Окончательного решения пока не принято, отметил он, сообщает EurAsia Daily.

Налбандян также озвучил набор традиционных обвинений в адрес азербайджанской стороны касательно якобы «нежелания Баку продвигать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отказа выполнять договоренности Венского и Санкт-Петербургского саммитов».

По словам Налбандяна, Баку отказывается от минимальных согласованных шагов, выступая с максималистских позиций по принципу «все или ничего».

При этом, следует напомнить, что именно армянская сторона неоднократно срывала уже достигнутые договоренности, саботируя субстантивные переговоры, отказываясь прекратить незаконную оккупацию азербайджанских территорий, сохраняя таким образом статус-кво, на неприемлемость которого неоднократно указывали как сопредседатели МГ ОБСЕ, так и азербайджанская сторона.

На протяжении последних нескольких месяцев именно армянская сторона избегала встреч по нагорно-карабахскому вопросу, саботируя переговорный процесс (об этом читайте здесь).

Отметим, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается неразрешенным более 25 лет - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов Азербайджана остаются под оккупацией армянских вооруженных сил.

Факт оккупации признан международными декларациями, однако Армения отказывается выводить свои войска. Посредничество Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США также не приносит результатов.

1news.az

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