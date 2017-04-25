USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Политика

В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса 25.04.2017 12:00

Во вторник, 25 апреля, в Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня включено обсуждение 36 вопросов. Среди них - ратификация подписанного между Азербайджаном и Турцией соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, внесение изменений в налоговый, уголовный, гражданский и трудовой кодексы. Также будут обсуждены внесение изменений в законы «О дорожном движении», «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О государственной службе», «О лекарственных препаратах» и ряд других вопросов.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

241количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазМатч «Реал» - «Барселона» в мемах – ФОТОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОВ Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для ТурцииСМИ: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» - ФОТО - ВИДЕОВ Азербайджане можно будет получить кредит под залог движимого имущества

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля13:08 Олланд за то, чтобы Франция при каждой возможности говорила Турции, что это был «геноцид» - ФОТО13:01 В Азербайджане создаются новые структуры и должности12:57 Элтон Джон попал в реанимацию12:53 Изменилась повестка дня заседания Милли Меджлиса12:46 Первый тур президентских выборов во Франции: провал социалистов и тяга французов к популизму – ФОТО – ВИДЕО12:40 Трамп отменил финансирование для Азербайджана12:36 В Азербайджан увеличился поток туристов из стран Залива12:27 Зидан может покинуть «Реал» из-за неудовлетворительных достижений команды12:21 МИД РФ назвал публикации о деле Дильгама Аскерова «пропагандистской шумихой»12:16 МИД Армении видит необходимость в новой встрече по Карабаху12:11 В Баку начал свою работу 2-й Международный форум SOCAR12:07 В Баку избиты сотрудники станции Скорой помощи - ФОТО12:00 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса11:53 Как Моисей Хоренский выкопал «историю» армян11:41 Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи»