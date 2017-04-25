Во вторник, 25 апреля, в Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня включено обсуждение 36 вопросов. Среди них - ратификация подписанного между Азербайджаном и Турцией соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, внесение изменений в налоговый, уголовный, гражданский и трудовой кодексы. Также будут обсуждены внесение изменений в законы «О дорожном движении», «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О государственной службе», «О лекарственных препаратах» и ряд других вопросов.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.