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Политика

Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров 25.04.2017 11:07

В Баку 25 апреля проходит 48-е заседание комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщает 1news.az, заседание посвящено роли парламентов в обеспечении устойчивой системы здравоохранения в государствах-членах организации.

Выступивший на мероприятии первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров указал, что имеющиеся во многих уголках мира политические, экономические, экологические и другие проблемы можно решить, лишь объединив усилия самих стран.

«Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась», - сказал он.

По его словам, в Азербайджане созданы возможности для последовательного развития экономического потенциала, здравоохранения.

«Были проведены широкие реформы в сфере здравоохранения, ежегодно выделяются финансы в эту сферу. За последние годы в регионах республики было построено и капитально отремонтировано более 500 медицинских учреждений, которые обеспечены современной техникой и оборудованием. В несколько раз увеличился размер выделяемых сфере здравоохранения финансовых средств из государственного бюджета», - сказал он.

Следует отметить, что в повестку дня включено утверждение протокола 47-го заседания комитета, состоявшегося 25-26 октября 2016 года в Бухаресте, избрание заместителя председателя комитета.

Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) была создана в результате крупных политических изменений в конце 1980-х годов, когда государства Черноморского региона вновь появились на мировой арене. Поиск странами региона путей национального развития и европейской интеграции проложил дорогу к объединению их усилий, направленных на преобразование Черноморского региона в зону стабильности, процветания и мира.

Используя преимущества общих знаменателей, таких как географическая близость и общее культурно-историческое наследие, страны региона ускорили установление двусторонних и многосторонних отношений.

Декларация Саммита о Черноморском Экономическом Сотрудничестве и Босфорское Заявление, подписанные в Стамбуле 25 июня 1992 г., определили основные принципы и задачи Черноморского Экономического Сотрудничества (ЧЭС), официально создав новый региональный процесс сотрудничества с участием одиннадцати стран - Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины. Сербия и Черногория вступили в ПАЧЭС в 2004 г. в качестве двенадцатого полноправного члена. В 2006 г., после провозглашения независимости Черногории, Республика Сербия стала правопреемником бывшего государства в ЧЭС и ПАЧЭС.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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