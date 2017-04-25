Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО

Министерство обороны Азербайджана сообщает о проведении выставки образцов вооружения, военной и специальной техники, которые будут использованы 1-5 мая на совместных тактических учениях Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Опытные специалисты проинформировали личный состав о правилах эксплуатации, применения, боевых и других возможностях военной техники.

Следует отметить, что к совместным учениям, проводимым в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

Ф.Багирова