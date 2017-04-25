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Политика

Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка 25.04.2017 10:45

24 апреля на весенней сессии ПАСЕ состоялись свободные слушания, на которых выступила зампредседателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.

В своем выступлении она отметила, что в ходе конфликтов в Сирии, Украине, Нагорном Карабахе и многих других горячих точках дети подвергаются нападениям и насилию.

«Азербайджанские дети, проживающие в прифронтовой зоне, становятся мишенями армянских снайперов, они теряют жизни и своих родных в результате взрывов снарядов», - сказала депутат.

Напомнив о недавних трагических событиях в Идлибе, она отметила, что продолжающаяся в течение 6 лет война в Сирии, как и конфликты в Нагорном Карабахе, Украине, наглядно показывают весь ужас ситуации:

«Мы должны действовать: раны, нанесенные войнами детям, заживут не так быстро. Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка. Мы как Парламентская ассамблея не можем воздействовать на мирное урегулирование этих конфликтов. Сегодня мы должны задаться вопросом: Достаточно ли мы защищаем детей, может нужно отказаться от заявлений и перейти к реальным шагам? Мы должны принять политическое решение для того чтобы обеспечить безопасность детей, проживающих в конфликтных зонах. Только так мы сможем обеспечить безопасное будущее детей».

Ф.Багирова

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