Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования

Определение последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования является отговоркой для отказа от переговоров в руках Армении, считает политолог, глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу:

«Президент С.Саргсян, давая интервью зарубежным СМИ после апрельских боев, заявлял даже о готовности вернуть семь районов. Однако взамен этого выдвинул в качестве условия включение определения статуса Нагорного Карабаха в первую статью соглашения по урегулированию. Позднее глава МИД РФ Лавров в интервью азербайджанской прессе заявил, что самым большим препятствием в урегулировании является то, что стороны не могут согласовать последовательность воплощения в жизнь шагов.

Ни один шаг С.Саргсяна не демонстрирует его подготовку к нагорно-карабахскому урегулированию. Несмотря на плачевную политико-экономическую ситуацию в Армении, С.Саргсян пользуется любой паузой или ситуацией в направлении усиления милитаристской политики. Поэтому сказанное им об определении последовательности выбора - это повод для того чтобы избежать переговоров».

По его слова, есть три возможных варианта начала практического этапа мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта:

«I. Армянское руководство, президент С.Саргсян официально и практически демонстрирует готовность вывести свои оккупационные войска с азербайджанских территорий. Для этого Армения берет на себя обязательство вывести свои оккупационные войска с азербайджанских территорий. Официально заявляет об этом. Начинает вывод войск.

II. Если С.Саргсян предусматривает в качестве первого шага определение статуса Нагорного Карабаха, то это тоже возможно. Для этого С.Саргсян должен сам представить начало первой статьи таким образом: После возвращения в Нагорный Карабах азербайджанцев Нагорного Карабаха процесс определения статуса...

III. Возвращение в Азербайджан изгнанных из Армении азербайджанцев в Армению и покинувших Азербайджан армян может быть использовано в качестве промежуточного варианта для практического начала нагорно-карабахского урегулирования. Основной центр тяжести урегулирования переходит на армяно-азербайджанские отношения. Это как укрепит доверие между странами, народами, так и создаст дополнительный стимул в нагорно-карабахском урегулировании. В 1987 году из Армянской ССР было депортировано около 300 тысяч азербайджанцев. Во времена этих событий, спустя некоторое время большая часть проживающих в Азербайджанской ССР армян, продав свое имущество, покинули территорию Азербайджанской ССР.

Однако самое важное то, что Армения больше не будет моноэтническим и моноконфессиональным государством и вступит в ряд цивилизованных государств. Все четыре государства вокруг Армении являются полиэтническими и поликонфессиональными. Поэтому армянское общество по внутреннему устройству обязательно должно сравняться с государствами региона. В этом случае, возвращение азербайджанцев в Армению необходимо для Армении как воздух, как вода. Политика Армении после возвращения азербайджанцев в Армению станет более солидной. Армения будет вынуждена отвыкнуть от привычки быть инструментом в руках больших государств и выдвинет на первый план в проводимой политике интересы армянского народа и региональную стабильность».