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Политика

Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз 25.04.2017 09:40

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ферехли и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ф.Багирова

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