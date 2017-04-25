В Милли Меджлисе Азербайджанской Республики на обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной службе».

В обсуждениях, проводимых в медиа вокруг предусмотренных изменений, встречаются и неверные толкования. Заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахин Алиев прокомментировал в интервью АЗЕРТАДЖ предусмотренные изменения. Он сказал:

- К сожалению, журналистов, которые читали Конституцию Азербайджанской Республики, достаточно мало. Необходимо знать, что закон не может упразднить Администрацию Президента Азербайджанской Республики. Потому что создание Администрации Президента Азербайджанской Республики предусмотрено статьей 109 Конституции Азербайджанской Республики.

Суть изменений, которые предполагается внести в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе», заключается в том, чтобы включить ряд структур, обеспечивающих деятельность Президента Азербайджанской Республики, в классификацию государственных служащих. К примеру, в обеспечении деятельности Президента Азербайджанской Республики участвует не только Администрация Президента Азербайджанской Республики, но и Управление делами Президента Азербайджанской Республики, Особая медицинская служба Президента Азербайджанской Республики.

Поэтому в изменениях, предложенных в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе», структуры, обеспечивающие деятельность Президента Азербайджанской Республики, указаны во множественном числе. Название Администрации Президента Азербайджанской Республики может быть отражено в законе, так как оно закреплено в Конституции. Однако названия упомянутых мною двух других структур – Управления делами Президента Азербайджанской Республики, Особой медицинской службы Президента Азербайджанской Республики не могут быть включены в закон, так как это означало бы ограничение полномочий Президента Азербайджанской Республики.

Согласно Конституции, Президент Азербайджанской Республики не может нарушать законы, и если бы наличие упомянутых мною структур нашло отражение в законе, то Президент не мог бы в дальнейшем при необходимости реорганизовать или переименовать их.