«Сегодня ПАСЕ не осознала до конца роль, вес Турции в Совете Европы. К сожалению, антитурецкие силы сегодня наносят серьезный удар по отношениям Турция-Европа».

Об этом сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Выражая отношение к решению ПАСЕ вернуть Турцию в процедуру мониторинга, С.Сеидов сказал, что Турция готова учесть все критические моменты и установить конструктивные отношения: «Однако возвращение по инициативе ПАСЕ Турции с постмониторингового этапа в процедуру мониторинга свидетельствует о том, что все заявления этой структуры по Турции могут быть оценены фактически как неискренние. Потому что, с одной стороны, Турция заявляет о готовности к диалогу, с другой же стороны, ПАСЕ вместо конструктивного сотрудничества вводит санкции против Турции. А это означает, что Ассамблея предпочитает применение санкций сотрудничеству и диалогу. Самое интересное, что санкции применяются не в отношении стран, которые их заслуживают, а в отношении таких стран, как Турция, Азербайджан или Россия. А это ставит под вопрос судьбу самой организации».

С.Сеидов отметил, что эта сессия ПАСЕ началась с большого скандала, который был связан с Педро Аграмунтом: «К сожалению, мы стали свидетелями того, что в стенах организации, призывающей защищать верховенство закона, закон был грубо нарушен. Потому что в первый же день фактически незаконными способами, не учитывая процедуры, была произведена попытка снять с должности председателя ПАСЕ. Это не получилось, однако деструктивные силы нанесли удар и по Совету Европы, и председателю ПАСЕ. Этот удар уменьшил наше доверие к этой организации. Мы поняли, что организация не в силах защитить свои интересы, наоборот, готова их разрушить. Сегодня вместо диалога, сотрудничества, взаимопонимания на повестке стоит конфронтация, специальный подход и необъективность. Если в общем анализировать эту сессию, следует отметить две важные особенности. Первая, несмотря на все происходящее, азербайджанская делегация продолжает свою работу, всегда держит на повестке вопрос Нагорного Карабаха, оккупированных территорий, беженцев и вынужденных переселенцев. Второе, формирующиеся на протяжении многих лет двойные стандарты уже стали известны всем. Обсуждались увольнение и отстранение от должности сторонников диалога, применение в их отношении санкций, чувства неприязни к государствам и иные неприемлемые подходы. В общем, итогом является то, что будущее этой организации под вопросом».

АПА