Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Новое проявление террора: ряд аспектов угрозы распространения в мире».

Приводим данный материал без изменений:

«ИГИЛ совершил новые теракты в различных странах, заявив, что этот процесс будет продолжаться. В целом специалисты говорят об опасной тенденции. Речь идет не просто о распространении террора, а о возможности перехода группировок к новым формам организации. Это фактически означает появление серьезных препятствий на пути формирования глобальной системы безопасности. И в данном аспекте существует необходимость в оценке наблюдаемых в последние дни геополитических событий. Здесь вызывает интерес ход процессов в некоторых регионах, в том числе и на Южном Кавказе, потому что вот уже на протяжении нескольких лет этот регион стоит лицом к лицу с армянским террором. Армения оказывает ему серьезную поддержку на государственном уровне. Какие геополитические проблемы может породить новая волна там, где террор сливается с государством?

Распространение ИГИЛ: изменение формы или содержания?

Рост террористических актов означает, что прогнозы экспертов нашли свое подтверждение. По мере притеснения ИГИЛ на Ближнем Востоке взрывы в различных регионах также учащаются. После Германии и Великобритании теракты произошли в России, Швеции и Египте. Ответственность за них взяла на себя ИГИЛ.

В последних событиях объектом атак оказались в основном христианские религиозные храмы. Самая страшная атака произошла в Египте. При взрывах в двух храмах здесь погибли десятки человек, есть много раненых. В российском городе Казани были сожжены храмы всех религий. В Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону в тех или иных местах находят взрывчатки, происходят загадочные аварии. А водитель грузовика, въехавшего в толпу людей в шведском городе Стокгольм, заявил, что выполнял приказ ИГИЛ.

В Сирии и без того террор не прекращается. По предположениям, здесь его волна может еще более усилиться. Но заставляет задуматься тот факт, что Египет оказался под прицелом активного террора. Интересно, что президент Ас-Сиси совершил визит в США, где встретился с Дональдом Трампом. Вашингтон выразил большую поддержку президенту Египта. Через некоторое время после возвращения Сиси на родину произошли теракты. Сейчас в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. Эксперты считают, что причина этого заключается в опасениях официального Каира, что террор может усилиться. Значит, здесь считают, что произошедшие два взрыва – это не вскользь произошедшие события: в стране существует конкретный источник опасности.

Здесь хотелось бы подчеркнуть следующее. Несколько месяцев назад в интервью журналистам посол Израиля в Турции высказал очень интересную мысль. Точнее, это больше походило на предупреждение. Опытный дипломат, сделавший многое для нормализации турецко-израильских отношений, заявил, что ИГИЛ можно уничтожить в Сирии и Ираке. Но эта организация имеет такую гибкую и расплывчатую структуру, что по мере ее притеснения она способна распространяться в других местах. Поражение ИГИЛ в Сирии и Ираке может дать толчок к ее распространению в направлении России, Африки и Европы. Иными словами, необходимо учитывать особенности этой террористической организации.

Только ракетами и танками ее невозможно уничтожить. Необходимо принять комплексные меры, уничтожить все коммуникационные линии. Но и это невозможно реализовать в полной мере, так как ИГИЛ уже создал себе в обществах гнезда. Внешне спокойно и нормальные люди могут при необходимости радикализоваться. Они понимают, что не смогут спокойно жить, и поэтому прибегают к самым резким мерам. И вряд ли водитель грузовика, наехавшего в Швеции на людей, заранее не знал, что будет арестован. Значит, он сознательно совершил преступление. Аналогична логика и других событий.

Объявление сейчас в Египте чрезвычайного положения не есть принципиальное решение проблемы. К тому же такие меры не гарантируют, что террор не распространится в соседние страны, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Турцию, Иран и др. Скажем, в суннитских государствах могут воспользоваться шиитами. В результате мазхабские конфликты в регионе могут получить еще более широкий размах. И не должно быть сомнений в том, что он будет стимулирован со стороны ИГИЛ, так как это ее может спасти.

Сказанное свидетельствует о том, что новая волна террора, по сути, отражает переход этого зла к очередной тактике борьбы. На этом этапе приоритетом для террористических группировок может стать сохранение своего существования. Они постараются показать возможности действовать во всех уголках мира. Можно ожидать, что они будут активизироваться главным образом в двух направлениях – Европа и Кавказ-Центральная Азия-Россия-Китай.

Террор и система безопасности: угрозы растут

Этот процесс происходит на фоне обострения геополитической борьбы между крупными государствами, что заставляет задуматься. Специалисты опасаются, что такого рода аналогии могут быть признаком все большей поддержки террора со стороны государств. Отсюда можно сделать вывод о том, что за различными террористическими группами стоят конкретные страны. Если это найдет свое подтверждение, то искоренить террор будет очень сложно. В то же время значительно сократятся и возможности формирования глобальной системы безопасности.

Утрата мировой системой устойчивости препятствует переходу к новому геополитическому порядку. Специалисты уже давно отмечают, что в глобальном масштабе переход к новому мировому порядку имеет стратегическое значение, поскольку нормы международного права уже не работают. Повсюду налицо двойные стандарты. В различных регионах мира появляются новые конфликты, а существующие еще больше накаляются. И все это, как бумеранг, еще больше разжигает террор. Человечество словно в тупике.

Из данного анализа следует вывод о том, что активизация ИГИЛ в различных регионах связана не только с ненавистной натурой этой организации. Некоторые государства своей неопределенной политикой фактически создают ей условия.

По мнению ряда экспертов, такой ход событий может привести к появлению новых террористических групп. На определенном этапе, когда ИГИЛ утратит свою эффективность, может быть подброшена на замену ей другая организация. А это означает, что террор может проявиться в совершенно другой форме и в другом масштабе. В этом плане следует задуматься о вреде, который может быть причинен террором Южному Кавказу.

Дело в том, что в этом регионе Армения оккупировала часть территории соседнего государства напрямую посредством террора. Геноцидами, массовыми расправами, депортациями и этническими чистками она уже более 25 лет сохраняет свои агрессивные позиции на Южном Кавказе. И мир закрывает на это глаза. Значит, уровня агрессивности, которого еще стремится достичь ИГИЛ, армянские террористические группировки и официальные структуры достигли уже давно. И именно это обстоятельство создает благоприятные условия для распространения ИГИЛ на Южном Кавказе, потому что данная организация найдет здесь себе подобных – армянские террористические группы. В то же время ИГИЛ убедится в том, что политика официального Еревана стимулирует в регионе террор. По этой причине следует признать, что Южный Кавказ – регион, наиболее чувствительный для террора ИГИЛ.

Отсюда виден путь к проникновению на Центральную Азию. Другой маршрут террора – Афганистан. Здесь уже долгие годы свирепствуют многие террористические организации. Позиции ИГИЛ постепенно усиливаются. Время от времени она проникает в государства Центральной Азии. С этой точки зрения заставляют задуматься недавние террористические события в Казахстане. Вызывают беспокойство процессы, разворачивающиеся на Северном Кавказе, в Астрахани и некоторых регионах России.

На фоне этого рост террористической волны в Европе вызывает естественные опасения. Так, усиление нестабильности здесь означает возникновение в мире в целом множества проблем. Политика двойных стандартов, проводимая ЕС, нетерпимость к мигрантам еще больше усугубляют ситуацию. Сейчас европейские политики признают, что в последние годы допустили серьезные ошибки во внешней политике.

Все это свидетельствует о том, что рост террора в различных странах не случаен. Сейчас на новом уровне сеются семена вражды между религиями. В основном создается новый образ врага-мусульманина. Мусульман пытаются выдать за тех, кто уничтожает христианские религиозные памятники. Если одна сторона этого вопроса означает «лить воду» на пропагандистскую мельницу армян, то в целом он может обострить религиозные противостояния в мире. Эта тенденция не только представляет угрозу для формирования глобальной системы безопасности, но и может дать толчок к росту геополитических рисков.

Заставляет задуматься тот факт, что в подобных процессах используют ИГИЛ. А это означает, что данная организация еще не полностью выполнила свою миссию. Ее распространение по всему миру может изменить содержание террора. Выходит, что человечество может оказаться лицом к лицу с беспрецедентной формой проявления терроризма».

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