Россия видит инициативу ОБСЕ в содействии разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник после встречи в Москве с Генсекретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, передает АПА.

«Существуют серьезные препятствия для продвижения к урегулированию. Но все вовлеченные игроки намерены создавать условия для компромиссов», - сказал Лавров, отметив, что ОБСЕ активно участвует в женевской дискуссии по стабильности на Кавказе.

В своем приветственном слове Лавров отметил, что необходимо продолжать работу по всем направлениям, в которых ОБСЕ осуществляет свои программы.

«Ценим Ваши усилия по повышению эффективности этой организации и рассчитываем сегодня обсудить все области ее деятельности, включая урегулирование конфликтов, прежде всего украинского», - сказал он, отмечает сайт министерства.

1news.az