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Политика

Закир Гасанов: «Военно-медицинские специалисты должны постоянно повышать профессионализм» – ФОТО 25.04.2017 16:35

Проведено мероприятие в связи с 25-летием создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

Руководящий состав Министерства обороны принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, встретившись с медицинским персоналом, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил их с юбилеем и отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, как и в других сферах Вооруженных сил, ускоренное развитие наблюдается и в области военной медицины.

Министр обороны особо подчеркнул, что с учетом апрельских боев прошлого года, в том числе непрекращающихся провокаций Армении с целью обострения ситуации, военно-медицинские специалисты должны постоянно повышать уровень своего профессионализма, приобретать глубокие знания и иметь богатый опыт.

Пожелав успехов медицинскому персоналу Вооруженных сил, министр дал соответствующие указания.

Затем приказом министра обороны за особые заслуги в области медицины группа военнослужащих личного состава госпиталя была награждена.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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