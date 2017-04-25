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Политика

Хикмет Гаджиев: Статья в Independent искажает реальную ситуацию в регионе 25.04.2017 14:18

В знак протеста против размещенной 20 апреля в газете Independent статьи «Футбол и надежда в Нагорно-Карабахской Республике – забытый регион против санкций ФИФА» глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал ответный материал.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД АР, в ответной статье Хикмет Гаджиев отметил искажение в указанном материале реальной ситуации в регионе, подчеркнув, что спорт, футбол должны быть в стороне от политики. По его словам, представление в статье оккупированных азербайджанских территорий как «Нагорно-Карабахская Республика» противоречит нормам и принципам международного права, и освещение в этом вопросе исключительно позиции армянской стороны не соответствует принципам справедливой и объективной журналистики.

«Реальность состоит в том, что Армения силовым путем оккупировала суверенные территории Азербайджана и создала на захваченных землях самопровозглашенный режим. В четырех резолюциях, принятых  Советом Безопасности ООН, еще раз подтверждается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, осуждается армянская оккупация и содержится требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных сил», - написал глава пресс-службы МИД АР.

В результате оккупационной политики Армении карабахский клуб, возможно, является единственным футбольным клубом в мире, нашедший прибежище за пределами родного города. Ошибочным является то, что автор статьи называет карабахский футбольный клуб политическими шахматами для Азербайджана.

«Мы надеемся, что в регионе снова воцарится мир, и в будущем азербайджанская и армянская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана в рамках суверенитета и территориальной целостности АР будут наблюдать за играми карабахского футбольного клуба».

Ф.Багирова

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