В понедельник, 24 апреля, в Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Среди основных вопросов, которые будут затронуты на сессии – функционирование демократических институтов в Турции, ситуация с соблюдением прав человека на Северном Кавказе, а также увеличение неравенства в доходах и защита женщин-мигрантов от насилия по гендерному признаку в странах-членах СЕ.

Как говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, в рамках сессии комиссар СЕ по правам человека Нилс Муижниекс представит свой ежегодный доклад за 2016 год, а министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидес выступит в контексте председательства Кипра в Комитете министров СЕ.

На сессии также пройдут дебаты на тему достижений и необходимых улучшений в 25-летней работе Комитета Совета Европы по предотвращению пыток, недолжное использование функций Интерпола, а также защиты прав детей и родителей, принадлежащих к религиозным меньшинствам.

Не исключается, что в программу весенней сессии будет включен вопрос политических последствий нового израильского закона о регулировании поселенческой политики, а также тенденции роста популизма, ксенофобии, антисемитизма и исламофобии в Европе.

Вопросы, касающиеся Азербайджана и нагорно-карабахского конфликта, в повестку весенней сессии ПАСЕ не включены, но в работе сессии примет участие азербайджанская делегация во главе с Самедом Сеидовым.

Елена Остапенко, Э.Т.