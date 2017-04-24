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Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека – ключевая фигура армянской сети, тайно работающей в ПАСЕ – Доклад 24.04.2017 16:53

Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал вторую часть доклада, раскрывающего «тайную сеть» депутатов, армянских чиновников и НПО, финансируемых Фондом Сороса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как было обещано в предыдущем докладе, посвященном армянской сети, которая скрытно работает в Парламентской ассамблее Совета Европы, составители доклада раскрыли личность мистера «X», ключевой фигуры тайной сети, передает «Тренд».

Мистер «X» - латвиец Нильс Муйжниекс, который уже более 5 лет является комиссаром Совета Европы по правам человека и сотрудником Джоржа Сороса, говорится в докладе.

Избранный в 2012 году Парламентской ассамблеей Совета Европы Нильс Муйжниекс стал ключевой фигурой сети, которая связывает премьер-министров стран Европы, официальных лиц Армении и НПО, напрямую связанных или финансируемых Фондом Сороса, сетью, продвигающей интересы Армении, говорится в докладе.

Благодаря своей позиции в Совете Европы, Фонд Сороса играет важную роль в НПО, среди которых широко известная «Хьюман Райтс Вотч», Европейская инициатива по стабильности (ESI), Amnesty International, Дом прав человека или даже «Открытый диалог», говорится в докладе.

Эта интенсивная деятельность ставит своей целью навязать Совету Европы, а также Европарламенту политические позиции армянского лобби, и стремится к тому, чтобы наибольшее их число присоединилось к их делу, сказано в отчете.

Сеть особенно активна в своей «охоте» за премьер-министрами, представляющими северные или балтийские страны, Нидерланды и немецкими социалистами, говорится в отчете.

В отчете приведена таблица, в которой показано, как за последние 5 лет, с тех пор как Нильс Муйжниекс стал комиссаром Совета Европы по правам человека, связанные с фондом Сороса НПО получили известность, организовав несколько мероприятий одновременно и параллельно пленарным заседаниям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Муйжниекс и некоторые другие депутаты нарушают этические принципы и кодексы добросовестного поведения Парламентской ассамблеи Совета Европы, руководствуясь при этом необходимостью защищать конкретные интересы сети Сороса и Республики Армения, говорится в отчете.

«Более того, они действуют в нарушение международного права. В этой связи напомним о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, касающихся нагорно-карабахского конфликта (822, 853, 874 и 884), осуждающих оккупацию азербайджанских территорий и насильственное переселение азербайджанского населения», - пишут авторы отчета.

«Будучи членами ПАСЕ, такие политики, как Питер Омцигт, Кристоф Штрассер, Франк Шваббе и Тини Кокс, специализировались на организации параллельно с пленарными сессиями Парламентской ассамблеи Совета Европы мероприятий, направленных на продвижение интересов сети Сороса и раздачу хороших и плохих оценок членам Совета Европы. Первыми жертвами этих нападок стали Азербайджан, Россия и Турция. Излишне говорить, что Республика Армения была ограждена от критики и представлена ​​как «образцовая нация», - говорится в отчете.

Нильс Муйжниекс и Питер Омцигт, которые никогда не прекращают критиковать Азербайджанскую Республику, никогда не осуждали постоянное насилие Армении в отношении территориальной целостности Азербайджана, говорится в отчете.

«Отметим, что истекает срок действия мандата Нильса Муйжниекса в качестве комиссара Совета Европы по правам человека, престижной позиции, о которой мечтает его хороший друг и партнер Кристоф Штрассер. Эти двое наверняка представляют себе, что могут продолжать свою деятельность от имени сети Сороса и армянской сети, когда Штрассер сменит своего хорошего друга Муйжниекса», - говорится в отчете.

Ранее, в марте Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал всеобъемлющий доклад, где раскрывается армянская сеть в ПАСЕ, «которая вела беспощадную пропагандистскую кампанию против Азербайджана на благо Армении».

В докладе, озаглавленном «Армянская связь как тайное собрание депутатов и НПО», говорится о том, что, начиная с 2012 года, в Парламентской ассамблее Совета Европы была создана сеть для сокрытия нарушений международного права, и что «эти неправдивые нападки являются инструментом скрытой политической повестки дня: защитить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха» и скрыть «частные интересы в сфере защиты прав человека».

Отметим, что в марте была опубликована первая часть доклада Европейского центра по вопросам стратегической разведки и безопасности, подготовленная Клодом Монике, Уильямом Расимором, Женовефой Этьен. В ней говорится о том, как депутаты и представители НПО в сговоре с армянами создали тайную сеть в Парламентской ассамблее Совета Европы в нарушение международного права. Согласно докладу, в течение нескольких лет сеть НПО и ее единомышленники в Совете Европы проводили беспощадную пропагандистскую кампанию против Азербайджана и на пользу Армении.

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В Европе раскрыта тайная сеть, проводящая пропагандистскую кампанию против Азербайджана и в пользу Армении – ДОКЛАД

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