24 апреля сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с председателем Ассоциации польско-азербайджанского сотрудничества Витольдом Олейником, который также является членом Платформы Мира.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Платформы, на встрече были обсуждены дальнейшие планы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

Сокоординатор Платформы от Азербайджана Орхан Набиев детально ознакомил гостя с нынешней деятельностью и рассказал о будущих планах «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

В свою очередь сокоординатор Платформы от Армении Сюзан Джагинян поблагодарила гостя за сотрудничество с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном».

В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» с «Ассоциацией польско-азербайджанского сотрудничества».

В свою очередь В.Олейник позитивно оценил деятельность Платформы.

Гость также пообещал со своей стороны и от лица организации, которую он возглавляет, содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В заключение встречи сокоординаторы объявили о назначении Витольда Олейника «Послом Мира» от Польши.

Эльшан Рустамов, Г.Р.