В результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта 3868 граждан Азербайджана пропали без вести.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

По его словам, продолжается работа по освобождению находящихся в заложниках у армян Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«По имеющейся у нас информации у них есть проблемы со здоровьем. Этот вопрос всесторонне был обсужден с рядом международных организаций, с которыми мы сотрудничаем. Они в свою очередь указали, что проведут мониторинг состояния их здоровья, и с этой целью будут привлечены международные врачи», - сказал он.

Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.