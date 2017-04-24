USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
Политика

Имеются проблемы со здоровьем Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова - Госкомиссия 24.04.2017 13:38

В результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта 3868 граждан Азербайджана пропали без вести.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

По его словам, продолжается работа по освобождению находящихся в заложниках у армян Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«По имеющейся у нас информации у них есть проблемы со здоровьем. Этот вопрос всесторонне был обсужден с рядом международных организаций, с которыми мы сотрудничаем. Они в свою очередь указали, что проведут мониторинг состояния их здоровья, и с этой целью будут привлечены международные врачи», - сказал он.

Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а  Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

191количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Приостановлено вещание двух российских телеканалов в АзербайджанеГол Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над «Реалом» - ВИДЕОКазус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правилАбдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»Подозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВ понедельник в республике ожидаются дожди, возможен градСБУ опубликовала откровенное фото певицы Лолиты - ФОТОМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕОНазван самый опасный алкогольный напиток в мире«Карабах» получил золотые медали – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 апреля14:39 Выездной ASAN xidmət оказывает услуги гражданам в ряде населенных пунктов Азербайджана14:32 Рамиль Шейдаев стал чемпионом Словакии - ФОТО14:24 25 апреля в Баку и на Абшероне очень ветрено14:14 Максим Медведев: «Будем стараться в следующем году вновь повторить свой успех»14:06 Преподаватель БВШН: «Окончившие наш вуз должны гордиться тем, что они – выпускники Высшей школы»13:50 Экс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТО13:38 Имеются проблемы со здоровьем Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова - Госкомиссия13:16 Скончался народный артист Азербайджана13:13 Футболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбы13:08 Пробел в азербайджанской анимации, или Почему наши дети растут на голливудских мультфильмах – ФОТО12:58 Эрдоган подал жалобу на французского политолога за призыв к покушению на его жизнь - ВИДЕО12:48 «Уйти в народ». Турецкая топ-модель променяла мировые подиумы на жизнь в деревне – ФОТО - ВИДЕО12:39 Златан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕО12:37 Международная ложь: о том, почему армяне молчали в течение первых 50-ти лет после т.н. «геноцида»12:33 В Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу