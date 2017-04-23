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Политика

ВС Армении за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии 114 раз 23.04.2017 12:43

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (16 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Талыб Бархудаев

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ВС Армении за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии 114 раз
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