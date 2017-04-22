21 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Фонде, на заседании с участием всех членов были рассмотрены организационные вопросы. Заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Тахир Сулейманов был избран председателем Наблюдательного совета, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев - заместителем председателя Совета, председатель правления Общественного объединения «Помощь интеллектуальному развитию молодежи» Сеймур Оруджев - секретарем Совета.

Участвовавший в заседании помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поздравил членов Наблюдательного совета с новым назначением. Али Гасанов дал рекомендации, связанные с задачами, возложенными на Фонд в деле формирования молодого поколения как активных граждан, обеспечения их физического и интеллектуального развития, воспитания в духе патриотизма.

Затем был рассмотрен вопрос, связанный с объявлением 10-го грантового конкурса. Было сообщено, что в рамках 9 конкурсов, проведенных Фондом в 2012 -2016 годах, оказана поддержка 3341 проекту молодежных организаций и физических лиц в возрасте 16-29 лет, на их реализацию выделены средства в размере почти 19 миллионов манатов. Было сообщено, что в рамках объявляемого нового конкурса, в категории «А» (местные проекты) будут представлены 13 направлений, в категории «В» (международные проекты) - 3, категории «С» (индивидуальные проекты) - 14 направлений, срок представления проектов – 21 день. В число направлений конкурса включены воспитание подростков и молодежи в духе патриотизма, мероприятия, направленные на представление наших военнослужащих, ставших шехидами в боях за территориальную целостность Азербайджана, повышение среди молодежи уровня информированности о выборе специальности и рынке труда, оказание услуг в этом направлении, подготовка телевизионных программ, служащих интеллектуальному развитию, поддержка изобретений и инновационных идей талантливой молодежи, поощрение волонтерской деятельности в области социальных услуг, инициативы, направленные на укрепление исламской солидарности, пропаганда Азербайджана и доведение реалий об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте до мировой общественности и другие темы. Решено принимать проектные предложения с 24 апреля по 15 мая 2017 года.

Отметим, что Наблюдательный совет осуществляет общий контроль над деятельностью Фонда молодежи. 5 из 9 членов Совета представляют государственные органы, а 4 - молодежные организации. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 4 марта 2017 года членами Наблюдательного совета назначены следующие лица:

От государственных органов:

Тахир Сулейманов - заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики;

Интигам Бабаев - заместитель министра молодежи и спорта;

Джейхун Байрамов - заместитель министра образования;

Рафиг Байрамов - руководитель Аппарата Министерства культуры и туризма;

Джавид Мамедов - заместитель заведующего отделом финансирования социальных сфер Министерства финансов.

От молодежных организаций:

Нуреддин Мехтиев - председатель Ассоциации регионального развития молодежи «Бизим несил»;

Миргасан Сеидов - председатель Общественного объединения «Ирели»;

Сеймур Гусейнов - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики;

Сеймур Оруджев - председатель Правления Общественного объединения «Помощь интеллектуальному развитию молодежи».