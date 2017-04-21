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Политика

Анджелино Альфано: Азербайджано-итальянские связи имеют стратегическое значение 21.04.2017 00:19

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Анджелино Альфано.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры подчеркнули, что в этом году отмечается 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией, выразили удовлетворение развитием в эти годы всестороннего сотрудничества во всех сферах.

Министр Анджелино Альфано отметил, что Азербайджан является очень важным и надежным партнером, политический диалог находится на высоком уровне, а связи имеют стратегическое значение. А.Альфано также подчеркнул важность связей в энергетическом секторе, значение проекта ТАР, наличие широких возможностей для углубления экономических связей в других секторах.

Э.Мамедъяров сказал, что две страны связывает стратегическое партнерство, и это закреплено в совместном заявлении, принятом в ходе визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Италию в 2014 году. Было отмечено, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана в Европейском Союзе, осуществляется широкое сотрудничество в энергетическом секторе. Министр отметил значение связей в гуманитарной сфере, в частности, деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Он подчеркнул значение Южного газового коридора и его важных частей - TANAP и ТАР. Министр иностранных дел Азербайджана рассказал о транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, сказал, что сотрудничество в этой области обещает хорошие перспективы.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал коллегу о сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и переговорах по соглашению о стратегическом партнерстве.

Коснувшись переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность единого и однозначного выражения ЕС приверженности таким основополагающим принципам, как суверенитет, независимость, территориальная целостность государств и неприкосновенность признанных на международном уровне границ, в отношении всех конфликтов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, а также региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Затем министры провели совместную пресс-конференцию.

АЗЕРТАДЖ

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