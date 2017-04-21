Командиры соединений, расположенных на переднем крае обороны, должны быть постоянно готовы к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимального урона.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, соответствующие указания дал командирам соединений глава оборонного ведомства республики Закир Гасанов на проведенном в прифронтовой зоне расширенном заседании коллегии Минобороны с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.

Заседание было посвящено боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений.

З.Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных сил в зимний период обучения в первом квартале 2017 года».

Подводя итоги, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым плану, были успешно выполнены.

Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, З.Гасанов подчеркнул важность проведения учений и довел до внимания командно-начальствующего состава соответствующие задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Вооруженными силами.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

Ялчин Алиев, Э.Т.