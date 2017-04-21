Торговля оружием, радующая армянских военных, происходит за счет краха армян Москвы - Мубариз Ахмедоглу

«Армения гордится покупкой у России зенитно-ракетного комплекса «Верба», а также тем, что сможет сбивать беспилотные летательные аппараты Азербайджана, и даже тем, что сможет увидеть небо над Баку. Я не собираюсь полемизировать на тему истинности или лживости этих мыслей. То, что проданное Россией Армении оружие не имеет отношения к Нагорному Карабаху, точно известно. У нас же нет полностью готового плана по нападению на Армению в ближайшее время. Поведение Армении все определит».

Об этом заявил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, если Армении дана такая технология, то это является ответом на существующее в Азербайджане оружие.

«Несмотря на то, что покупка такого оружия у России стала причиной радости для армянских военнослужащих, это происходит за счет краха армян Москвы, которая является одной из ведущих общностей мирового армянства:

Миллиардеры армянского происхождения - братья Саркисовы сбежали из Москвы, один является консулом Армении в Калифорнии (США), другой - в Лионе (Франция). Они смогли забрать с собой миллиарды, заработанные в СССР и независимой России. Д.Хачатуров, поняв, что находится в преддверии банкротства, вывел часть своего богатства за пределы России. Армянин Сергей Арутюнян взял фамилию жены, которая является русской по национальности, и стал Сергеем Галицким.

Группа армянских миллионеров находится в тюрьме.

Ни один армянин не был избран на последних выборах в Государственную думу России. Регресс армянской диаспоры в Москве продолжается и сейчас.

Все оружие, включая ОТРК «Искандеры», проданное Россией за последние годы Армении, было оплачено армянами Москвы. На самом деле, их заставили платить. Кремль с одной стороны закрывает рот Армении из-за торговли оружием между Россией и Азербайджаном, с другой стороны опустошает банковские счета армян Москвы.

Проводимая Сержем Саргсяном политика в настоящее время служит ослаблению армянских миллиардеров в Москве. Кремль преследует две цели в отношении армянской диаспоры:

I. Армянская диаспора должна быть ослаблена. Это наказание, которое заслужила армянская диаспора в России. Потому что армяне были активны в распаде СССР и играли роль инструмента для США.

II. Включить Армению в состав России посредством армянского лобби. Присоединение главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна к игре служит этой цели. Карапетян, который, проживая в Армении, менял русские топонимы на армянские, сейчас вынужден тянуть Армению в состав России. Если председатель Союза армян России Ара Абрамян сможет отказаться от этого, то Карапетян не сможет отказаться. Только Рубен Варданян пока что игнорирует давление со стороны Кремля. Он тратит средства для ослабления русского и усиления английского языка в Армении. Варданян является автором идей и источником финансов всех прозападных структур, в том числе официальных министерств, созданных за последние 5 лет в Армении.

Ход событий свидетельствует о том, что курс Кремля по ослаблению армянской диаспоры и включению Армении в состав России за счет денег армянской диаспоры будет продолжительным.

У главы карабахского клана, президента Саргсяна есть следующий выбор: или, написав заявление, присоединиться к «Платформе Мира», созданной армянской и азербайджанской интеллигенцией в Баку, или ускорить потерю армянской государственности. Выбор зависит от разума и интеллекта Саргсяна», - резюмировал М.Ахмедоглу.