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Политика

Глава МИД Азербайджана в рамках своего визита в Италию выступил на конференции - ФОТО 21.04.2017 10:12

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего официального визита в Италию посетил расположенный в Риме старейший и самый авторитетный в этой стране мозговой центр Итальянское общество по международным организациям (SIOI).

Азербайджанский министр вместе с экс-главой МИД Италии и президентом SIOI Франко Фраттини открыл фотовыставку и принял участие в конференции, которые посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Выступивший на мероприятии Ф.Фраттини поделился своими впечатлениями от своих многочисленных поездок в Азербайджан, рассказал о роли нашей страны в региональной и международной политике.

Затем замминистра иностранных дел Италии Бенедитто Делла Ведова, подчеркнув, что азербайджано-итальянское сотрудничество основывается на прочном фундаменте, заявил, что отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров предоставил информацию о приоритетах внешней политики Азербайджана и перспективах развития азербайджано-итальянских связей.

В мероприятии приняли участие члены итальянского парламента, ученые в области международных отношений и права, исследователи, представители дипкорпуса и СМИ.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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