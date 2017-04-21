Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 140 раз.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны АР, подразделения армянских ВС с позиций, расположенных в селах Воскеван и Барекамаван Ноемберянского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Гушчу Айрым и Гаймаглы Газахского района Азербайджана, из сел Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селе Агбулаг Товузского района Азербайджана.

Также подразделения ВС Армении с безымянных высот на территории Красносельского района Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа и Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Юсифджанлы, Новрузлу и Джавахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейсалли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территориях Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.