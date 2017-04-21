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Политика

Артур Расизаде вновь избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР 21.04.2017 20:34

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

В ходе заседания, проведенного под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Артура Расизаде, были рассмотрены годовой отчет о деятельности ГНФАР за 2016 год, итоги аудита финансовой деятельности и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.

Рассмотрев годовой отчет о деятельности ГНФАР в 2016 году, представленный исполнительным директором нефтяного фонда Шахмаром Мовсумовым, и отчет о финансовой деятельности фонда, представленный независимым аудитором – ООО PriceWaterhouseCoopers Azərbaycan, Наблюдательный совет признал их удовлетворительными и принял решение направить проект бюджета фонда за 2016 год на утверждение Президенту Азербайджана.

На заседании А.Расизаде вновь был избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР.

АПА

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