На днях внук известного армянского режиссера, основателя Армянского драматического театра Грачьи Капланяна, театральный работник Алексанян Давид Арсенович сделал заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

В своем обращении он призвал соотечественников к миру с некогда братским Азербайджаном.

«Нагорно-карабахский конфликт принес в регион вражду и разрушения. По этой причине считаю важным скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств», - указал он в обращении, распространенной пресс-службой Платформы.

Сегодня же распространилось видеообращение Давида Алексаняна, в котором он отмечает: «Я, Давид Алексанян, присоединился к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», потому как я хочу мира и благополучия для моей страны Армении и мира с нашими соседями - азербайджанцами. Я не хочу войны. Все здравомыслящие армяне устали от нее и, так же как и я, все хотят мира», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.