20 апреля посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил город Шеки в рамках развития связей с различными регионами страны.

Как сообщили в посольстве, в Шеки состоялась встреча с главой Исполнительной власти города Эльханом Усубовым, который предоставил общую информацию о Шеки и его значимости в разные исторические периоды. Был также отмечен и туристический потенциал города.

Посол Мексики, в свою очередь, рассказал о деятельности посольства и направлениях работы в Азербайджане. Была затронута тема и двусторонних дипломатических отношений, 25-летие установления которых отмечается в этом году. Дипломат рассказал об основных направлениях мексиканской экономики и национальной культуре.

Как отмечают в посольстве, стороны остались довольны первой встречей и намерены развивать сотрудничество.

Посол Мексики посетил Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана, ознакомился с самим зданием и театральной программой. Дипломат подчеркнул важную роль культурных связей в укреплении отношений между двумя странами.

Посол также ознакомился и с некоторыми достопримечательностями города.

Елена Остапенко, Э.Т.