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Политика

На заседании комитета Милли Меджлиса возник спор между депутатами 21.04.2017 13:43

В пятницу, 21 апреля, на заседании парламентского комитета по региональным вопросам были обсуждены законопроект «О правилах этического поведения членов муниципалитетов» во втором чтении и внесение изменений в закон «О местных (муниципальных) налогах и выплатах».

Как сообщает 1news.az, главная цель законопроекта «О правилах этического поведения членов муниципалитетов», состоящего из 3 глав и 17 статей, - определение правовых механизмов, принципов и правил этического поведения членов муниципалитетов.

Выступивший на заседании депутат Фазаил Ибрагимли указал, что все вопросы вокруг законопроекта возникают из-за его незнания.

«Этот законопроект был подготовлен на нормальном уровне. Если внимательно прочитать, то можно увидеть, что все вопросы нашли в нем свое отражение», - сказал он.

Отвечая на высказывание Ф.Ибрагимли, депутат Ганира Пашаева указала, что полностью прочитала законопроект и не согласна с рядом моментов.

«В статье 17.2 законопроекта говорится, что при привлечении к дисциплинарной ответственности должны учитываться личность члена муниципалитета, его авторитет, профессиональный уровень, характер проступка. Если член муниципалитета допустил нарушения, то какую роль могут сыграть при этом его авторитет и профессионализм?» - задалась вопросом Г.Пашаева.

«Я прочитала законопроект и задала вопросы касательно тех моментов, которые не понятны, а читать я умею хорошо», - сказала она.

В свою очередь, депутат Ф.Ибрагимли отметил, что данный пункт законопроекта остался без внимания.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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