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Политика

Вооруженные силы Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники – ФОТО 20.04.2017 16:47

В ходе широкомасштабных учений проведен этап боевой стрельбы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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Вооруженные силы Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники – ФОТО
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