Эльмар Мамедъяров: Азербайджано-итальянские связи носят стратегический характер

«Азербайджано-итальянские связи носят стратегический характер», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с министром экономического развития Италии Карло Календа в ходе своего начавшегося официального визита в эту страну.

На встрече был отмечен высокий уровень политических и экономических отношений между двумя странами, подчеркнута важность продолжения усилий для еще большего укрепления связей.

Констатировав, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, Э.Мамедъяров отметил успешное развитие сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, нефтехимической, транспортной, туристической, гуманитарной и других областях.

В свою очередь, К.Календа назвал Азербайджан важным экономическим партнером для Италии. Была отмечена также успешная, особенно в энергетическом секторе, деятельность итальянских компаний в Азербайджане, подчеркнута важность принятия необходимых мер для успешного сотрудничества и в ненефтяном секторе.

На встрече было отмечено значение проекта «Южный газовый коридор» с точки зрения дополнительных поставок газа в Италию, подчеркнуто получение многочисленными итальянскими компаниями многомиллиардных контрактов в рамках реализации данного проекта.

Также стороны обсудили транснациональные транспортные коридоры и совместные усилия по реализации проектов, способных внести вклад в их развитие.

Ялчин Алиев, Э.Т.