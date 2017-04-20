В Азербайджане предлагают запретить депутатам получать подарки

Было время, когда в Милли Меджлисе использовались уличные выражения.

Как сообщает 1news.az, об этом 20 апреля на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека в ходе обсуждения законопроекта «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса АР» заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

«Эти лица, конечно же, получили заслуженное наказание. Для предотвращения в будущем подобных случаев принятие этого законопроекта является необходимостью», - сказал он.

Депутат Фазиль Мустафа выступил против пункта в законопроекте о получении депутатом подарков и необходимости для этого узнать мнение Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

По его словам, в некоторых случаях оценка Дисциплинарной комиссии может быть предвзятой.

«Например, какой-то предприниматель хочет угостить меня за мое выступление в парламенте, а я ему должен сказать, подожди неделю, я обращусь в Дисциплинарную комиссию, получу ответ, и тогда ты можешь это сделать. Если выступление депутата понравилось какому-нибудь предпринимателю, и он хочет угостить его, что здесь такого незаконного», - сказал он.

Следует отметить, что в законопроекте указывается, что депутаты не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей.

Между тем в проекте подчеркивается, что данное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством, и подарки, стоимость которых не превышает сумму (55 манатов), предусмотренную законом «О борьбе с коррупцией».

Если депутат не может принять решение о подарке или ответе на гостеприимство, он должен узнать мнение Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса и поступить в соответствии с ним.

Эльшан Рустамов, Г.Р.