Депутаты Милли Меджлиса не смогут использовать оскорбительные слова

Депутат Милли Меджлиса не должен использовать оскорбительные слова, не может совершать предвзятые поступки, пятнающие деловой авторитет юридических лиц.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в законопроекте «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

В законопроекте указывается, что представители законодательного органа не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей.

Между тем в проекте отмечается, что данное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством, и подарки, стоимость которых не превышает сумму (55 манатов), предусмотренную законом «О борьбе с коррупцией».

Кроме того, депутаты не должны голосовать вместо своих коллег, задаваемые ими вопросы и сделанные предложения должны касаться установленной повестки дня. В ходе выступления депутат должен с уважением относиться к другим, не выражать свою позицию угрозой и другими насильственными действиями. В ходе заседаний депутаты не должны перебивать выступающих, вмешиваться и использовать грубые выражения во время выступлений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.