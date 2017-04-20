Отношение депутатов к принятию правил этического поведения депутатов должно быть объективным и справедливым – Азай Гулиев

В связи с обсуждением законопроекта «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» существует много различных мнений.

Как сообщает 1news.az, об этом 20 апреля в Милли Меджлисе в ходе обсуждения данного законопроекта на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека заявил депутат Азай Гулиев.

По его словам, данный законопроект уже долго обсуждается, в связи с чем имели место дискуссии и между депутатами.

«Есть необходимость в принятии подобного законопроекта, что также является требованием Конституции», - сказал он.

А.Гулиев указал, что подобная практика есть и в других странах, приведя в пример законодательные органы США и Великобритании.

«Данный законопроект должен быть обсужден концептуально. Наше отношение к нему должно быть справедливым и объективным, однако не надо его принимать в спешке. Было бы хорошо, если были бы проведены общественные обсуждения, встречи с представителями правящей партии, оппозиции и с беспартийными. Если мы определяем этические нормы, то они должны быть реализованы в рамках общих принципов», - сказал он.

А.Гулиев призвал при принятии законопроекта учесть статью 91.Конституции АР о запрете на привлечение депутатов Милли Меджлиса к ответственности.

«В этой статье указывается, что депутаты не могут привлекаться к ответственности за высказанные в Милли Меджлисе мысли», - сказал он, отметив, что неверно ставить определенные рамки для выступления депутатов.

Следует отметить, что согласно предложенной статье, депутаты не должны голосовать вместо своих коллег, задаваемые ими вопросы и сделанные предложения должны касаться установленной повестки дня. В ходе выступления депутат должен с уважением относиться к другим, не выражать свою позицию угрозой и другими насильственными действиями. В ходе заседаний депутаты не должны перебивать выступающих, вмешиваться и использовать грубые выражения во время выступлений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.