«News From Israel»: «Президент Серж Саргсян считает себя наследником армянского фашиста и антисемита Нжде»

«Сейчас мировое армянство, в частности армянское лобби США, ищет лазейки к новоизбранному президенту США Дональду Трампу, надеясь добиться признания им выдуманного «армянского геноцида 1915 года».

В прошлом году израильский парламент не поставил вопрос на голосование, так как представивший позицию правительства министр без портфеля Цахи Ханегби предложил обсудить вопрос в Комиссии по образованию. Кстати, сам Ханегби в своем выступлении не использовал слово «геноцид», а просто назвал события 1915 года «трагическими событиями».

Об этом, как передает 1news.az, в интервью израильскому информационно-аналитическому порталу «News From Israel» сказал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По мнению А.Гута, уже не первый год лоббисты армянской диаспоры в Кнессете поднимают вопрос о признании так называемого «армянского геноцида». «Среди этих лоббистов особо выделяется израильский исследователь Яир Орон, которому Армения предоставляет все финансовые и академические возможности. Начну с того, что в Израиле все прекрасно знают, кто такой Яир Орон, который несколько лет назад при поддержке армянских властей написал проармянскую версию трагических событий в Турции 1915 года под названием «Неприемлемое безразличие», которая была опубликована на иврите, а затем была переведена на армянский язык. 2 года назад Яир Орон был приглашен в Армению, где ему была присуждена государственная премия и он был принят Сержем Саргсяном, который поблагодарил Орона за «бесценную работу и заслуги», - отметил А.Гут.

По его словам, несколько лет назад он сталкивался с Я.Ороном на открытой лекции в Тель-Авивском Университете, где открыто заявил ему в присутствии израильских студентов, что, имея тесные связи с режимом С.Саргсяна, этот историк никогда «не слышал» о массовой резне азербайджанцев в азербайджанском городе Ходжалы. «Если Яир Орон боится этнических чисток, о которых он часто пишет в левацкой газете «Haaretz» и о которых ему рассказали армяне, то он должен знать, что многочисленные независимые источники, показания очевидцев трагедии и свидетельства самих армянских военных, участвовавших в захвате азербайджанского города Ходжалы, подтверждают, что целью намеренного уничтожения гражданского населения города Ходжалы было их массовое истребление только по той причине, что они все были азербайджанцами. Хотелось бы услышать Орона и его проармянское лобби, что они могут об этом сказать. Я напомнил историку Орону, что одним из тех, кто организовал геноцид в Ходжалы, был нынешний президент Армении Серж Саргсян, руки которого по локоть в крови убитых азербайджанцев – детей, стариков, женщин города Ходжалы», - подчеркнул А.Гут.

Возвращаясь к перспективе признания так называемого «геноцида армян» израильским Кнессетом, эксперт отметил, что еще 6 лет тому назад, выступая в качестве приглашенного эксперта по Южному Кавказу на заседании перед членами Комиссии по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля он подчеркнул, что признание так называемого «геноцида армян» не только подорвет, но и уничтожит тяжелые, натянутые и напряженные турецко-израильские отношения. «У турецкого и еврейского народов есть богатая 500-летняя история взаимоотношений и взаимопонимания. Не надо забывать исторические факты. В свое время турецкий султан спас евреев Испании от полного уничтожения, предоставив им все гражданские права. Во время Второй мировой войны, когда в Европе евреи подвергались страшному и варварскому уничтожению, Турция защищала и спасала евреев», - подчеркнул А.Гут.

По его мнению, признание так называемого «геноцида армян» серьезно подорвет как стратегические, так и партнерские отношения Израиля с Азербайджаном. «Сегодня это факт, что ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджан, являющийся настоящим региональным лидером Южного Кавказа и имеющий серьезные геополитические и геоэкономические перспективы. За 25 лет у нас сложилось очень серьезное стратегическое партнерство с Азербайджаном. Израиль всегда с большим вниманием и теплотой относился к Азербайджану, и не только потому, что в этой стране никогда не было и нет никакого антисемитизма. Официальный Баку неоднократно осуждал и осуждает любые проявления антисемитизма в других странах. Экономические связи Азербайджана и Израиля продолжают расширяться, учитывая покупку азербайджанской нефти и израильские инвестиции в азербайджанскую экономику и сельское хозяйство. Сегодня большое количество крупных израильских компаний действуют в Азербайджане в различных областях, таких как высокие технологии, телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, медицина, сельское хозяйство, военная промышленность», - сказал израильский эксперт.

А.Гут отмечает, что Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке. «Израиль имеет еще несколько причин, чтобы искать более тесные взаимоотношения с Азербайджаном. Азербайджан играет важную роль в качестве надежного поставщика энергетических ресурсов, включая обеспечение 50% поставок нефти, потребляемой Израилем. Азербайджан также служит стержнем энергетической диверсификации и безопасности для Европы. Азербайджан является не только крупным энергетическим центром в регионе, но и основным производителем нефти и природного газа», – подчеркнул израильский эксперт.

«Мне тяжело видеть, как израильский историк Орон бесстыдно сравнивает трагические события 1915 года в Турции со страшной страницей истории моего народа - Холокостом европейского еврейства. Тут мне хотелось бы привести данные авторитетного ученого Института по правам человека Национальной Академии наук Азербайджана Моисея Беккера, который несколько лет назад указывал на факт возвеличивания в учебниках армянской истории и средствах массовой информации Армении активиста организации «Дашнакцутюн», известного армянского антисемита Драстамата Канаяна, больше известного по кличке «Дро». Стоит напомнить, что в годы Второй мировой войны он самолично участвовал в уничтожении тысяч евреев. И сегодня именно этот указанный «борец» за свободную Армению, ярый антисемит и фашист нужен, по мнению армянских экспертов, нынешним правителям страны как символ для оправдания своих экспансионистских планов и воспитания подрастающего поколения в духе ненависти к другим народам.

Возвеличивание одного фашиста армянам было мало, уже в мае 2016 года в столице Армении была проведена официальная церемония открытия памятника армянскому фашисту, антисемиту генералу Нжде. «Увековечение памяти армянского фашиста и антисемита генерала Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Сегодня это уже неопровержимый факт, что долгие годы в Армении над евреями осуществляют моральное насилие, которое выражается в публикации антисемитских книг, демонстрации антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване. Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Нжде еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этих фашистов, уничтожавших как представителей нашего народа, так и советских солдат. Кстати, хотел бы заметить, что я сам лично знакомился с историческими документами в архивах Азербайджана. Эти фашистские головорезы Дро и Нжде, а также их приспешники уничтожили не только евреев в годы Второй мировой войны, они также принимали активное участие во время мартовского геноцида 1918 года в провинциях Азербайджана, где были с особой жестокостью убиты и изувечены десятки тысяч мирных жителей, являвшихся представителями разных конфессий и народов - азербайджанские тюрки, талыши, таты, лезгины, курды, евреи.

Если сегодня руководство Армении пропагандирует фашизм, то я больше чем уверен, что завтра оно может с таким же успехом пропагандировать и идеи Гитлера. Стоит подчеркнуть, что культ этих фашистов пропагандируется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, точнее, руководство современной Республики Армения. Так куда же смотрят депутаты израильского парламента, неужели это не затрагивает достоинство евреев, неужели они готовы так равнодушно взирать на возрождение фашизма в Армении или факты антисемитизма в этой стране?», – вопросил А.Гут.

Эксперт отметил, что полное отсутствие знания проблемы, стремление заработать электоральный капитал на армянской диаспоре в Израиле являются причиной, по которой некоторые влиятельные депутаты поднимают вопрос надуманного «геноцида армян». «Об этом я заявил, выступая на международной конференции по предотвращению антисемитизма «Защитим будущее» в Москве, организованной Всемирным еврейским конгрессом совместно с Российским еврейским конгрессом. Почему вы говорите об антисемитизме в Украине или в странах Балтии, но умалчиваете об антисемитизме в Армении. Есть исторические факты, которые подтверждены архивными документами.

Целью Армянского легиона во главе с фашистом и антисемитом генералом Нжде было совершение облав и уничтожение евреев. Именно благодаря армянскому легиону Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью «очищены» от евреев. Разве после этого мы можем молчаливо и равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возводят армянского фашиста и антисемита в ранг национального героя и национального кумира? Просто надо понять, что возвеличивание фашистов и антисемитов стало неотъемлемой частью государственной политики нынешнего руководства Армении. Тот факт, что на церемонии открытия памятника генералу Нжде лично участвовали президент Армении Серж Саргсян и тогдашний министр обороны Сейран Оганян, подтверждает, что они считают себя настоящими и подлинными преемниками фашиста и антисемита Нжде», – отмечает Гут.

Ведь неспроста, по его словам, согласно публикациям СМИ, происходит постоянное осквернение мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване. «Неизвестные злоумышленники красной краской нарисовали на памятнике свастику, а также оставили надпись на армянском языке, оскорбляющую еврейский народ. Очень часто проармянское лобби в Израиле, в том числе и историк Яир Орон, пытаются сгладить или обелить, а, скорее всего, скрыть от мирового еврейства факты вандализма и антисемитизма в Армении. И после этого у них есть моральное право обращаться в израильский Кнессет с требованием признать так называемый «геноцид армян»? Как внук человека, потерявшего всю свою семью в Украине, я вспоминаю слова патриарха израильской политики, 9-го президента Израиля Шимона Переса: «Невозможно сравнивать Холокост еврейского народа с трагедией другого народа». Германский фашизм уничтожил 6 миллионов евреев в Европе только потому, что они были евреями; армяне же стали жертвами политики царской России, обещавшей им создать на территории Османской империи собственное государство», – отметил эксперт.

Здесь, по мнению А.Гута, нельзя не согласиться со словами вышеупомянутого известного ученого Моисея Беккера о том, что не могут армяне смириться с мыслью, что катастрофа европейского еврейства признана во всем мире, а вот с так называемым «геноцидом армян» происходят постоянные казусы. «Я понимаю, что историк Яир Орон, получив государственную премию Армении, выполняет заказ криминального режима Саргсяна. Понятно, что Орону в Армении вряд ли расскажут о положении евреев в Азербайджане. А сейчас, господин Орон, откройте глаза и посмотрите на Азербайджан. Все прекрасно знают, что евреи никогда не чувствовали себя чужаками в Азербайджане, и сегодня они являются неотъемлемой частью азербайджанского общества. Это исторический факт, что в правительстве Азербайджанской Демократической Республики было четыре министра-еврея.

И сегодня на фоне этнического национализма и шовинизма в Армении, в Азербайджане наблюдается процесс возрождения и развития 20-тысячной еврейской общины, ее культурной и религиозной жизни. Еврейская община является одной из самых активных и влиятельных религиозных общин Азербайджана. Не зря президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно подчеркивает, что мультикультурализм и толерантность – это государственная политика и образ жизни Азербайджана, и он высоко оценивает этническую и религиозную толерантность, которой пользуются все граждане Азербайджана, независимо от этнических и религиозных корней. Интересно, слышал ли Яир Орон от президента Армении, одного из непосредственных организаторов массовой резни азербайджанцев в Ходжалы, подобное заявление? Вряд ли. Зачем главе моноэтнического государства говорить о мультикультурализме и толерантности, если в стране нет представителей других народов: они либо уехали из-за армянского шовинизма или были изгнаны из Армении», – подчеркнул А.Гут

«Мы должны думать о национальных интересах Израиля, а не потакать желаниям армянского лобби. О какой моральной ответственности перед армянским народом можно говорить, когда современная Армения и ее руководство на официальном уровне пропагандируют и возвеличивают фашистов, уничтожавших представителей моего народа?! Есть данные Антидиффамационной лиги США о том, что Армения занимает первое место по уровню антисемитизма на постсоветском пространстве, эта страна является моноэтнической страной, где евреев можно на пальцах сосчитать. Хорошо, что в моей стране еще есть конструктивные политические силы, особенно в правительстве, которые хорошо понимают, что стратегические интересы Израиля в отношении Азербайджана и Турции намного важнее, чем какие-то непонятные и далекие от логики «моральные обязательства» перед армянским народом и Арменией, в которой фашизм и терроризм стали частью государственной идеологии», - резюмировал израильский эксперт Арье Гут.

Ялчин Алиев