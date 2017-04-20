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Политика

Новруз Мамедов: Гибкость внешней политики Азербайджана возвела его до уровня лидирующего государства на Южном Кавказе 20.04.2017 13:38

Ввиду оккупации Арменией части территории Азербайджана во внешнеполитическом курсе официального Баку вопросы урегулирования конфликта и обеспечения прав человека должны учитываться во взаимосвязи друг с другом.

Об этом говорится в статье заместителя руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующего отделом внешних связей Администрации Президента Новруза Мамедова, опубликованной в четверг в газете «Азербайджан».

«В этом контексте вопрос выполнения международных норм превращается в составную часть такой основной задачи, как обеспечение территориальной целостности страны. Одним из факторов, осложняющих ситуацию, является то, что нашей эффективной деятельности в этом направлении постоянно препятствуют из-за рубежа. Здесь в определенной степени прослеживаются попытки создать замкнутый круг: с одной стороны, от Азербайджана требуют обеспечения основных прав и свобод человека, а с другой - чинят препятствия нашим попыткам создать для этого благоприятную международную среду», - констатирует Н.Мамедов.

Он отмечает, что с  момента обретения Азербайджаном независимости и до сих пор стране постоянно создаются искусственные проблемы из-за рубежа. Среди них – небезызвестная 907-я поправка к «Акту о поддержке свобод», поправка Джексона-Вэника к «Акту о торговле», кампания Совета Европы «по свободе слова и политическим заключенным», проведение бесконечных мониторингов, связанных с положением национальных меньшинств, и т.д. При этом, как подчеркивает Новруз Мамедов, к другим странам Южного Кавказа подобного отношения нет.

«На фоне этих процессов отчетливо ощущалась необходимость в создании международного механизма, направленного на предотвращение внешнего давления на Азербайджан, и этот вопрос должен был занять во внешнеполитическом курсе особое место. Сам по себе это - вопрос стратегического характера. Он аккумулирует в себе различные аспекты, в том числе диаспорскую деятельность азербайджанцев», - отмечает Н.Мамедов.

По его словам, диаспорский вопрос может сыграть принципиальную роль в создании механизма международного покровительства в современный период по двум аспектам.

«Во-первых, диаспора представляет культуру народа за пределами Родины. Азербайджанцы, наряду с адаптацией к местной культурной среде стран проживания, должны сохранять и пропагандировать свои национально-нравственные ценности. Во-вторых, в странах, где она существует, диаспора должна развивать отношения с высшими слоями общества и быть представлена своими представителями в официальных органах», - пишет Новруз Мамедов.

Другая важная сторона создания механизма международного покровительства – это ведение активной работы с местными структурами различных стран мира. Этими структурами могут быть правительственные и неправительственные организации, официальные органы, медиа.

«В современный период принцип извлечения максимальной выгоды из информации превратился в обычное явление. В том числе и государства при необходимости занимаются лоббированием за рубежом. А это в определенных чувствительных моментах очень важно в плане защиты интересов Азербайджана и формирования в его отношении справедливой позиции. Например, в последнее время армянские политики и официальные лица озвучивают обеспокоенность в связи с расширением Азербайджаном лоббистской деятельности в Конгрессе США и европейских парламентах. Прошедший период полностью подтвердил, насколько эффективен этот аспект внешнеполитического курса. Ход процессов показывает, что в различных странах мира уже создан механизм международного покровительства, способного защищать интересы азербайджанского народа и государства. Развитие этого процесса все еще занимает важное место во внешней политике государства», - отмечает представитель Администрации Президента.

Он также констатирует, что сегодня Азербайджан почти во всех международных организациях ведет активную деятельность, в результате которой в мире сформировался позитивный имидж страны, и это впечатление уже укрепилось.

«Это можно считать одним из самых значимых успехов внешней политики Азербайджана. Принятие Советом Безопасности и Генассамблеей ООН, Движением неприсоединения, ОБСЕ, Европарламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Организацией исламского сотрудничества и другими структурами резолюций, поддерживающих территориальную целостность Азербайджана, избрание Азербайджана в 2012 году непостоянным членом Совбеза ООН и председательствование Президента Ильхама Алиева на заседании Совета Безопасности являются наглядными плодами политики, проводимой в международных организациях. Азербайджан разъясняет истинную суть проводимой им внешней политики с высоких трибун, полностью раскрывает свой миролюбивый образ, широко информирует об истинных морально-нравственных качествах нашего народа», - подчеркивает Новруз Мамедов.

По его словам, в результате исполнения задач, стоящих перед внешней политикой Азербайджана, между интересами основных геополитических сил в регионе и глобальном масштабе постепенно устанавливается баланс, что дает  стране шанс обеспечивать свои государственные интересы, не подпадая под влияние ни одной из этих стран.

«Даже в самые кризисные периоды на Южном Кавказе Азербайджан за счет быстрого реагирования сумел сохранить этот самый баланс. А это доказывает, что точка пересечения между критериями глобальной и региональной безопасности найдена. За прошедшее время гибкость внешней политики Азербайджана возвела его до уровня лидирующего государства на Южном Кавказе. Страна за 20 с небольшим лет заложила фундамент двух энергетических проектов международного значения, превратилась в одного из гарантов энергетической безопасности в региональном и глобальном масштабе. Азербайджан воспринимается как государство, предлагающее цивилизованную модель перспективного экономического сотрудничества, мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога», - подчеркивает представитель Администрации Президента Азербайджана.

Он также отмечает, что стремительное изменение геополитической ситуации в мире обуславливает появление новых элементов во внешней политике, и  подчеркивает, что начало XXI века характеризуется повышением вероятности возникновения новых рисков и кризисов.

«Соответственно возникает необходимость в большем развитии гибкой внешнеполитической стратегии, учитывающей возможные риски и угрозы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно уделяет серьезное внимание этому аспекту вопроса, и достигнутые в последнее время нашей страной в международном масштабе большие успехи свидетельствуют о развитии гибкого внешнеполитического курса. В итоге внешняя политика Азербайджана вошла в идущие в XXI веке геополитические процессы глобального масштаба, в сложившуюся в регионе ситуацию и динамику построения мировой системы энергетической безопасности как быстро реагирующая система. Эта система постоянно обновляет себя, адекватно и конструктивно реагирует на возникающие непредвиденные ситуации», - подытоживает Новруз Мамедов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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