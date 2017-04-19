Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 125 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, подразделения армянских ВС с позиций, расположенных на безымянных высотах на территориях Иджеванского и Ноемберянского районов Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кемерли, Фарахли и Джафарли Газахского района Азербайджана, из села Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа и Чилябюрт Тертерского района, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территориях Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.