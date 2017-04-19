В ходе очередного этапа учений войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

Особенностью действий на этих учениях является организация и проведение передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке.

Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач.

Р.Д., И.А.