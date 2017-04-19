Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма является примером для всего мира.

Об этом, как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, заявила президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Она подчеркнула значение предстоящего в мае в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Выразив удовлетворение налаженными в последние годы связями высокого уровня между Азербайджаном и Мальтой, президент подчеркнула значимость определения новых сфер для продвижения сотрудничества. Она особо отметила важность поощрения связей в области туризма, что, по ее словам, будет способствовать активизации контактов между людьми.

М.Прека заявила о поддержке Мальтой сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и подчеркнула важность этого сотрудничества для региональной стабильности.

В свою очередь, Э.Мамедъяров отметил роль Мальты, как председательствующей в ЕС страны, в продвижении связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

Информируя президента о карабахском конфликте, министр изложил ей позицию Баку по урегулированию данной проблемы.

Ялчин Алиев, Э.Т.