Консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией прошли в Баку в среду.
По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в консультациях приняли участие делегации двух стран во главе с заместителями министров иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и Грузии Давидом Дондуа.
Стороны рассмотрели вопросы прохождения линии государственной границы и провели обмен мнениями по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках комиссий двух стран.
По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принять необходимые меры для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси. Дата следующей встречи будет согласована по дипломатическим каналам.
Ялчин Алиев, Э.Т.