Консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией прошли в Баку в среду.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в консультациях приняли участие делегации двух стран во главе с заместителями министров иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и Грузии Давидом Дондуа.

Стороны рассмотрели вопросы прохождения линии государственной границы и провели обмен мнениями по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках комиссий двух стран.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принять необходимые меры для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси. Дата следующей встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

Ялчин Алиев, Э.Т.