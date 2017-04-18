«В ПА ОБСЕ приняты важные документы по конфликтам. Однако мы считаем, что нам в связи с этим нужны конкретные шаги, конкретные решения».

Как передает 1news.az, об этом заявил вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Азай Гулиев. Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ должен проинспектировать деятельность ОБСЕ в этом направлении и потребовать отчета у сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «У сопредседателей следует спросить, почему карабахский конфликт до сих пор не решен. Почему до сих пор на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил погибают мирные граждане и азербайджанские солдаты. Поэтому, когда спикер Милли Меджлиса Октай Асадов в прошлом месяце был с визитом в Санкт-Петербурге, на встрече с президентом ПА ОБСЕ Кристин Муттонен был поднят вопрос о том, чтобы сопредседатели Минской группы были приглашены на одну из следующих сессий ПА ОБСЕ, где бы отчитались о своей деятельности.

Мы также планируем проведение встречи членов парламентов стран Минской группы, и обсудим на этой встрече вопрос урегулирования конфликта».

Парвана Султанова