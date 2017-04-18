«Прежде всего, поздравляем граждан, турецкий народ в связи с итогами всенародного голосования».

Как передает 1news.az, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Она отметила, что, независимо от того, какую позицию продемонстрировала в ходе голосования та или иная часть населения, для всех очевидна одна истина – в Турции все решения принимаются большинством народа и служат целям нации во имя светлого будущего.

«Результаты референдума - воля турецких избирателей, и это надо учитывать. Мы стали свидетелями очень жарких дискуссий между турецкими гражданами, проживающими как в стране, так и за ее пределами. Результат налицо. Цель достигнута. Референдум был проведен на высоком уровне, и решение принято в соответствии со всеми демократическими стандартами».

Парвана Султанова