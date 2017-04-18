Азербайджан и Мальта отмечают наличие широких возможностей для развития связей в сферах туризма, инвестиций и транспорта.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, об этом говорилось на встрече министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Мальты Джорджа Велла.

Министры выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и существующего между двумя странами политического диалога.

Была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью их дальнейшего расширения. Особенно стороны отметили необходимость подписания документов, которые будут способствовать развитию связей в экономической, культурной областях и в сфере образования.

На встрече также отмечалось, что терроризм и неразрешенные конфликты несут в себе угрозу международному миру, стабильности и безопасности. В данном контексте Э.Мамедъяров проинформировал коллегу о состоянии переговорного процесса по карабахскому урегулированию и позиции Азербайджана по данной проблеме.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также о возможной роли Мальты, как нынешнего председателя ЕС, в этом сотрудничестве.

Дж.Велла отметил, что его страна поддерживает подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

На встрече также подчеркивалась роль Азербайджана для Европы в энергетической и транспортной сферах.

Ялчин Алиев, Э.Т.