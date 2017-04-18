Вопросы расширения сотрудничества в рамках международных организаций обсуждены на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова со спикером парламента Мальты Англу Фарруджа.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества.

Отметив роль парламентской дипломатии, стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между законодательными органами двух стран и приветствовали вклад групп дружбы в эти связи.

Э.Мамедъяров проинформировал спикера о проводимых между Азербайджаном и Евросоюзом переговорах по проекту соглашения о стратегическом партнерстве, а также довел до сведения гостя позицию официального Баку по карабахской проблеме.

Ялчин Алиев, Э.Т.