Прошедшие 2 апреля парламентские выборы в Армении и начавшиеся в этот же день год назад боевые действия на карабахском фронте имеют прямую связь друг с другом, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Говоря о факторе, параметре или событии 2 апреля, имеем в виду парламентские выборы в Армении 2 апреля 2017 года и годовщину апрельских событий 2016 года. Потому что в Армении эти два события связаны друг с другом. Траектория перехода Армении к парламентской форме правления и дорога, ведущая к апрельским боям 2016 года, тесно связаны друг с другом», - утверждает М.Ахмедоглу.

Он отметил, что в Армении было проведено достаточно обсуждений касательно годовщины событий 2 апреля, была организована международная конференция.

«Есть общий знаменатель тезисов, озвученных в Армении, а также за пределами этой страны: Минская группа ОБСЕ не смогла должным образом выполнить свою функцию. Необходимо искать новые площадки и модели для урегулирования. Но прежде чем перейти к представлению мыслей, озвученных в этом направлении на международной арене, хочу напомнить важное предложение президента Беларуси Александра Лукашенко. Он предлагает президентам Азербайджана и Армении урегулировать нагорно-карабахский конфликт без посредников. Это предложение выгодно для Азербайджана. Потому что Азербайджан находится в поиске альтернативных вариантов урегулирования. Поэтому обратился для решения этого конфликта ко всем авторитетным организациям во главе с ООН. В отличие от Азербайджана, Армения принимает только посредничество Минской группы ОБСЕ. Предложение Лукашенко о переговорах без посредников также является одним из альтернативных вариантов урегулирования. В случае, если президент Армении Серж Саргсян не примет предложение Лукашенко, то может столкнуться с упреками белорусского лидера в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Я бы посоветовал Саргсяну изучить историю того, как экс-президент Армении Роберт Кочарян сталкивался на таких мероприятиях с горькой правдой от Лукашенко», - сказал М.Ахмедоглу.

Он напомнил о предложениях, выдвинутых по данной проблеме международными экспертами:

I. «Через год после крупной вспышки насилия нагорно-карабахское урегулирование снова находится в опасности. Международное сообщество должно либо ждать войны, либо выбрать дипломатическую шоковую терапию». Лоуренс Броерс, эксперт Chatham House.

II. «В новой концепции должен быть мультиэтнический подход, гарантирующий безопасность армянского и азербайджанского населения, а также открытие границ как с Арменией, так и с Азербайджаном. Армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха не должны оставаться в стороне от дебатов». Деннис Саммут, глава аналитического института LINKS в Лондоне.

III. «По сравнению с апрелем прошлого года есть большая вероятность боевых действий и применения в этих операциях еще более тяжелого вооружения... Есть необходимость в активном участии таких опытных дипломатов как Сергей Лавров... Нагорный Карабах или будет независимым, или сформирует с Азербайджаном конфедерацию». Томас де Ваал, британский эксперт, сотрудник фонда «Карнеги».

«Этот подход Томаса де Ваала вызвал раздражение у армян. Потому что термин «план Лаврова» серьезно беспокоит армян. Такое отношение со стороны армян к Лаврову, который является армянином по национальности и в нужный момент направляет нагорно-карабахское урегулирование в пользу армян, показывает не только интеллектуальное, но и психологическое состояние армян. Реакция пресс-секретаря главы сепаратистского режима Нагорного Карабаха Давида Бабаяна на слова Томаса де Ваала о Лаврове не остается без внимания. В то же время армяне не учитывают наличие в руководстве фонда «Карнеги» армянина (глава отделения фонда Карнеги в Нью-Йорке Вардан Грегорян).

Томас де Ваал, озвучивая такие комментарии, не забывает о наличии армянина в руководстве фонда, и его напоминание о Лаврове армянского происхождения нужно рассматривать в этом контексте. Именно это является мотивацией комментариев против «Платформы мира» и назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом. Томас де Ваал, комментируя нагорно-карабахский вопрос, не боится выглядеть неграмотным. В свое время сопредседатели МГ ОБСЕ предложили модель «общего государства». Азербайджан отверг это предложение в 1999 году. Сейчас Азербайджан по сравнению с 1999 годом значительно сильнее, Армения же значительно слабее. Президент Ильхам Алиев заявил, что золотовалютные резервы Азербайджана в первом квартале 2017 года увеличились на 1 миллиард долларов. Внешний долг Армении же увеличился в марте на 35 миллионов долларов. Мы не намерены сравнивать базовые параметры Азербайджана и Армении. Томас де Ваал знает мощь и позицию Азербайджана. Однако проармянство выставляет его неграмотным.

IV. «Сегодня риск эскалации напряжения в зоне конфликта велик. Нет надежд на прогресс. Нет основной площадки для обсуждений. С другой стороны, придание нового дыхания переговорному процессу по карабахскому вопросу является чрезвычайно важным». Магдалена Гроно, руководитель программ Международной кризисной группы.

V. «Призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН.

VI. «Бессилие международного сообщества в сирийском и нагорно-карабахском конфликтах, нежелание США и России решать эти конфликты привели к еще большим проблемам. От государств-членов ООН, пяти постоянных членов Совета Безопасности требуются новое мышление. Для того, чтобы положить конец конфликтам в Палестине и Нагорном Карабахе не нужно препятствовать выполнению принятых резолюций. Мы должны бороться ради общей цивилизации». Турки аль-Фейса, принц Саудовской Аравии.

VII. «Мы подчеркиваем усилия на пути скорейшего урегулирования конфликтов на территории стран-членов ГУАМ в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ». Из итогового заявления саммита глав правительств стран ГУАМ.

VIII. Приезд в Баку одного из главных рупоров армян в Москве Владимира Соловьева не может быть случайным. Кремль значительно активизировал работающих в армянском пространстве экспертов, журналистов и политиков. Цель – укрепить независимую роль урегулирования.

Поиск новых площадок для нагорно-карабахского урегулирования вне МГ ОБСЕ ясно виден из вышеперечисленных тезисов», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

При этом, по его словам, отношение армян к сложившейся ситуации также привлекает достаточно внимания.

ı. «Мысли о том, что принятые в ООН документы повлияют на нагорно-карабахское урегулирование, неуместны». Руководитель пресс-службы так называемого «президента» «НКР» Давид Бабаян сознательно перепутал принятую СБ ООН резолюцию номер 2347 с принятой в Совете по правам человека ООН резолюцией, связанной с Грузией. Его целью было ввести армян в заблуждение.

ıı. Решения нагорно-карабахского конфликта сегодня нет и не будет в ближайшее время. Это общая позиция армянских экспертов и политиков.

ııı. «Сегодня безопасность Арцаха намного важнее его статуса». А.Арутюнян, премьер-министр сепаратистского режима.

ııı. «Основной принцип урегулирования - пока все не согласовано, ничто не согласовано». Д.Бабаян, руководитель пресс-службы сепаратистского режима.

ıv. «Террористы ИГИЛ могут вмешаться в нагорно-карабахский конфликт». Серж Саргсян, президент Армении.

По словам М.Ахмедоглу, в позиции США по нагорно-карабахскому урегулированию наблюдается активность и качественные изменения.

«I. Американский сопредседатель Ричард Хогланд на нынешнем этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта создал качественно новый уровень. Он, отправившись в Нью-Йорк, обсудил нагорно-карабахское урегулирование с руководством ООН. Руководство ООН пообещало принять при необходимости документ в Совете Безопасности ООН. Отдаление от Госдепартамента США такого проармянского политика, как Джон Керри приносит свои плоды.

II. Хогланд совершил визит в Армению за два дня до сопредседателей. Распространилась информация только о его встрече один на один с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Не исключаются и другие, в частности, различные встречи в посольстве США в Армении.

III. Актуализация Хогландом варианта поэтапного решения должна рассматриваться через призму давления на руководство Армении. Говоря о варианте поэтапного решения, понимается вариант, обсуждаемый в Санкт-Петербурге со стороны трех президентов, однако не принятый Арменией. На первом этапе Азербайджану возвращается 5 районов, на втором этапе согласовываются параметры Лачинского коридора, возвращаются Лачинский и Кельбаджарский районы. На третьем этапе определяется статус Нагорного Карабаха.

Американский сопредседатель считает естественной ведущую роль РФ в урегулировании.

Хогланд отметил отличие нагорно-карабахского конфликта от других конфликтов на постсоветском пространстве.

IV. Активизация бывшего американского сопредседателя Джеймса Уорлика также привлекает внимание. Уорлик, работающий в созданной русскими юридической компании в США, неожиданно активизировался. Сначала он отметил, что на столе переговоров есть предложение, которое может дать стимул для продолжения переговоров. По мнению Уорлика, реализация этого предложения изменит основы армянского общества. Армянское общество в настоящее время является моноэтническим и моноконфессиональным. Армения превратится в полиэтническое и поликонфессиональное общество в случае возвращения в Армению 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армянской ССР. Суть подхода Уорлика ясна. Проблема между Азербайджаном и Арменией - это не только проблема Нагорного Карабаха. Вопросы изгнанных из Армении азербайджанцев и покинувших Азербайджан армян также являются проблемами, ожидающими своего решения. Если невозможно решить саму нагорно-карабахскую проблему, то приступив к решению вопросов вокруг этой проблемы, можно продвинуться и в нагорно-карабахском вопросе. Согласно 5 статье Обновленных Мадридских принципов, у всех вынужденных переселенцев и беженцев есть право на возвращение в места их прежнего проживания. Однако спустя некоторое время Уорлик скорректировал свое мнение: находящееся на столе переговоров предложение может способствовать региональному экономическому развитию и стабильности.

V. Посол США в Азербайджане Роберт Секута выразил обеспокоенность в связи с затягиванием нагорно-карабахского конфликта.

VI. Посол США в Грузии Келли также выразил позицию к армяно-азербайджанским отношениям: «Может я неправильно осведомлен, однако насколько я знаю, между Баку и Ереваном существует страшная вражда. Эта вражда гораздо хуже вражды между католиками и протестантами, Северной Ирландией и Великобританией, евреями и палестинцами в Израиле, турками и греками. Однако здесь, в Грузии, на мой взгляд, между общинами существует более или менее нормальный диалог», - подытожил М.Ахмедоглу.