С 2007 года Евросоюз реализовал порядка 70 проектов в области развития гражданского сектора в Азербайджане, на что было выделено 90 млн евро.

Об этом сообщила глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард во вторник, выступая на конференции, посвященной теме приведения законодательства Азербайджана в сфере НПО в соответствие с европейскими нормами.

Она отметила, что упомянутые проекты охватывали такие сферы, как роль женщины в обществе, функционирование института социальных работников, свобода СМИ, профессиональная подготовка работников судебной системы и т.д.

Значимость этих проектов, по словам европейского дипломата, заключается в том, что именно гражданское общество участвует в формировании политики снизу. Она также выразила благодарность правительству Азербайджана за поддержку в реализации этих проектов.

Парвана Султанова, Елена Остапенко